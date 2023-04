Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reinheim: Diensthund "Pacman" beweist feines Näschen

Reinheim (ots)

Am frühen Montagabend (24.04.) teilte ein Zeuge um 20.25 Uhr über den polizeilichen Notruf mit, dass im Bereich des Bahnhofes ein offensichtlich alkoholisierter Mann Passanten belästigen würde und auch eine Kurzwaffe gezeigt hätte. Durch kurze Zeit später am Bahnhof eintreffende Streifen der Polizeistation Ober- Ramstadt konnte ein 52-jähriger Odenwälder festgenommen werden, welcher tatsächlich kurz zuvor einem 17-jährigen Reinheimer gedroht haben soll diesen zu erschießen, sollte der 17-jährige nicht das Handy des Odenwälders aufladen. Um seiner Drohung Nachdruck zu verleihen, zeigte der 52-jährige eine Kurzwaffe in seiner Jackentasche. Da diese Waffe bei dem mit über einem Promille alkoholisierten Festgenommenen nicht aufgefunden werden konnte, wurde Diensthund "Pacman" von der Diensthundestaffel des Polizeipräsidums Südhessen zur Absuche nach Reinheim beordert. Unter Leitung seines Hundeführers erschnüffelte der achtjährige Malinois, ein ausgebildeter Sprengstoffsuchhund, kurze Zeit später die in ein Gebüsch weggeworfene Schreckschusswaffe. Die ungeladene Pistole wurde sichergestellt und der Odenwälder, welcher sich nun in einem Strafverfahren zu verantworten hat, dem Gewahrsam zugeführt.

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst) Führungs- und Lagedienst Tel.: 06151- 96940312

