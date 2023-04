Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 44-jähriger Mann durch Messerstiche verletzt

Darmstadt (ots)

Am Sonntagmorgen (16.04.) kam es um 00.30 Uhr in der Gräfenhäuser Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, in deren Verlauf ein 44-jähriger Mann durch einen 39-jährigen durch mehrere Messerstiche verletzt wurde. Der Verletzte wurde stationär in ein Krankenhaus aufgenommen, Lebensgefahr besteht nach aktuellen Erkenntnissen nicht. Der Tatverdächtige stellte sich noch am frühen Morgen bei der Polizei und konnte somit festgenommen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung noch in der Nacht aufgenommen. Der 39-jährige Beschuldigte wurde nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Sofortmaßnahmen aus dem Gewahrsam entlassen.

