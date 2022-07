Feuerwehr Datteln

FW Datteln: Flächenbrand von 2 aufmerksamen Jugendlichen gemeldet

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Datteln (ots)

Im Bereich der Gleisanlagen Wittener Straße/ Schleusenpark meldeten 19:32 Uhr zwei aufmerksame Jugendliche einen Flächenbrand. Die ca 80 m² Grasfläche konnte mit dem Schnellangriff abgelöscht werden, während vom Tanklöschfahrzeug eine ausreichende Wasserversorgung für das Löschfahrzeug der hauptamtlichen Wache sichergestellt werden. Aufgrund der Trockenheitsperiode, nimmt die Feuerwehr gerade bei gemeldeten Vegetationsbrände wann immer möglich, direkt im ersten Angriff ein weiteres wasserführendes Fahrzeug mit. "Wir sind aufgrund der langen Trockenperiode schon merklich angespannt," sagte ein Feuerwehrsprecher. "Wir hoffen, dass niemand zum Beispiel Zigaretten in das trockene Gras schmeißt. Wenn dann alle Bürger so aufmerksam sind und uns so toll einweisen wie die 2 Jungs, dann haben wir eine gute Chance, das Feuer schnell in den Griff zu bekommen." (SK)

Original-Content von: Feuerwehr Datteln, übermittelt durch news aktuell