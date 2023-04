Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Polizei ermittelt nach Naziparolen und Zeigen des Hitlergrußes

Darmstadt (ots)

Wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen hat die Polizei in Darmstadt am späten Freitagabend (14.04.) ein Verfahren eingeleitet. Zeugen alarmierten gegen 22 Uhr über Notruf die Polizei und meldeten einen Mann, der aus einer Gruppe heraus seinen Arm zum Hitlergruß erhob und Naziparolen rief. Die Personen befanden sich in der Lauteschläger Straße und liefen in Richtung des Herrngartens. Der Vorfall soll sich auf Höhe des Kantplatzes zugetragen haben. Polizeistreifen konnten schließlich am Darmstadtium eine Gruppe junger Männer einer Kontrolle unterziehen, auf die die Beschreibung der Zeugen passte. Wer genau die Parolen rief, steht aktuell noch nicht zweifelsfrei fest und ist Gegenstand weiterer Ermittlungen des polizeilichen Staatsschutzes. Zeugen, die in diesem Zusammenhang weitere Hinweise haben oder denen die Person ebenfalls wegen des Rufens von Naziparolen aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 mit der Kriminalinspektion Staatschutz in Verbindung zu setzen.

