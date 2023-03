Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zeugen nach Einbruch gesucht

Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Darmstadt (ots)

Nach einem Einbruch in die Räumlichkeiten der Feuerwehr in der Heinrich-Delp-Straße hat das Kommissariat 43 die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Nach derzeitigen Erkenntnissen drangen bislang noch unbekannte Täter durch eine aufgebrochene Eingangstüre im Laufe der Nacht zum Mittwoch (29.03.) in das Anwesen im Stadtteil Eberstadt ein, begaben sich in die Fahrzeughalle und durchsuchten unter anderem auch zwei Löschfahrzeuge nach Beute. Was genau entwendet wurde, steht aktuell noch nicht abschließend fest. Zeugen bemerkten gegen 8 Uhr die Spuren der Kriminellen und alarmierten die Polizei. Der Tatzeitraum reicht bis 22.30 Uhr am Vorabend zurück. Hinweise von Zeugen werden unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

