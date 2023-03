Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Überladener Transporter aus dem Verkehr gezogen

Darmstadt (ots)

Eine Streife der Verkehrsinspektion hat am Dienstag (28.03.) einen überladenen Transporter aus dem Verkehr gezogen. Gegen 14.15 Uhr fiel den Beamten das Fahrzeug in der Heidelberger Straße auf, da die Schmutzfanglappen hinter den Rädern auf der Straße schliffen und sich die Reifen erheblich platt drückten. Es folgte eine Kontrolle und Überprüfung des tatsächlichen Gewichts. Diese Messung bei der technischen Prüfstelle ergab, dass der Transporter, der hauptsächlich Lebensmittel geladen hatte, um 65 Prozent deutlich überladen war. Statt der erlaubten 3,5 Tonnen zeigte die Waage einen Wert von 5,8 Tonnen an. Die Achslast der Hinterachse war gar um 81 Prozent überladen. Die Fahrt war damit vorzeitig zu Ende. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Großteil der Ladung musste umgeladen werden. Der 38 Jahre alte Fahrer muss sich jetzt in dem eingeleiteten Bußgeldverfahren verantworten.

