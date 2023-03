Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Verkehrskontrolle der Polizei

24-Jähriger berauscht am Steuer

Brombachtal (ots)

Wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss wird sich ein 24-Jähriger nach seiner Kontrolle am Montagabend (06.03.), die zu einer vorläufigen Festnahme sowie einer Blutentnahme führte, strafrechtlich verantworten müssen. Gegen 18 Uhr hatte der 24 Jahre alte Wagenlenker in der Hauptstraße in Langen-Brombach die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich gezogen. Bei der anschließenden Überprüfung räumte er gegenüber den Beamten ein, dass ein Test an ihm wohl positiv auf den vorherigen Konsum von Cannabis ausfallen wird. Im Anschluss der Kontrolle wurde der 24-jährige vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Außerdem konnte eine geringe Menge Marihuana bei ihm aufgefunden werden. Rückfragen bitte an:

