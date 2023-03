Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht

Groß-Gerau (ots)

Am Montag den 06.03.2023, ereignete sich in Groß-Gerau im Zeitraum von 10:00 Uhr - 19:30 Uhr, in der Sudetenstraße Höhe der Hausnummer 30 ein Verkehrsunfall. Ein geparkter PKW wurde beim Vorbeifahren von einem unbekannten Fahrzeug gestreift und beschädigt. Der geparkte PKW wurde erheblich im hinteren Bereich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne den Unfall zu melden und seinen Pflichten nachzukommen. Der Schaden des geparkten PKW beläuft sich auf ca. 2000 EUR. Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Groß-Gerau zu melden.

