Dieburg (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag (26./27.02.) gegen 00:45 Uhr wurde der Rettungsleitstelle Dieburg ein Kellerbrand in einem dreistöckigen Mehrparteienwohnhaus in der Vielauer Straße gemeldet. Anruferin war die Bewohnerin aus dem 2. Stock. Sie und die anderen vier Personen aus den Wohnungen im 1. und 2.Stock mussten wegen des verrauchten ...

mehr