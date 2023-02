POL-DA: Biblis: Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Groß-Gerau/Riedstadt (ots) - Gleich dreimal hatten es Beamte der Polizeistation Groß-Gerau in der Nacht zum Freitag (03.02.) mit berauschten Autofahrern zu tun. Bereits am Donnerstagabend gegen 23.45 Uhr stoppte die Polizei in der Bahnhofstraße in Riedstadt einen 32 Jahre alten Autofahrer. Ein Atemalkoholtest bei dem Wagenlenker ergab anschließend rund 0,8 Promille ...

mehr