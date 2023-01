Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Weißer Opel Combo (DA-MH 113) entwendet

Wer kann Hinweise zum Verbleib geben?

Darmstadt (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag (15.1.) und Montag (16.1.) haben Diebe ein auf einem Parkplatz am Thomas-Mann-Platz abgestellten weißen Opel Combo entwendet. Zum Zeitpunkt der Tat waren an dem Fahrzeug die Kennzeichen DA-MH 113 angebracht. Das Kommissariat 35 von der Darmstädter Kripo ermittelt in diesem Fall und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 alle Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Autos entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell