Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: In Unterhosen durch den Ort

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Weil er nur mit der Unterhose bekleidet im Ort herumlief, hat ein Mann am Mittwochnachmittag in Weilerbach die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Eine Streife rückte aus und fand den "Flitzer" wie beschrieben an einer Bushaltestelle. Als die Beamten ihn einer Kontrolle unterziehen wollten, versuchte der Mann zu flüchten. Er konnte jedoch gestellt werden.

Allerdings weigerte sich der Mann, seine Personalien anzugeben, zeigte sich immer aggressiver und schlug mehrfach in Richtung der Polizisten. Auch bei seiner Fesselung leistete er Widerstand, so dass schließlich Schlagstock und Pfefferspray eingesetzt werden mussten. Sowohl der 35-Jährige als auch ein Polizist erlitten bei dem Einsatz leichte Verletzungen. Der Beschuldigte wurde anschließend in eine Fachklinik gebracht und in die weitere ärztliche Behandlung übergeben. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell