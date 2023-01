Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Mit Müll geworfen und gedroht

Polizei nimmt 16-Jährigen vorläufig fest

Dieburg (ots)

Ein 16-Jähriger und seine zwei Begleiter hatten am Donnerstagabend (12.1.)offenbar nichts Gutes, "Am Bahnhof" im Sinn. Eine 35 Jahre alte Passantin hatte gegen 19.15 Uhr die Polizei alarmiert, nachdem sie von dem jungen Mann mit Müll beworfen und anschließend mit einem Messer bedroht wurde. Danach stieg das Trio in einen Bus und versuchte zu flüchten. Die hinzueilenden Beamtinnen und Beamten folgten dem beschriebenen Bus, nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest und stellten das Messer sicher. Auf der Wache erfolgte seine erkennungsdienstliche Behandlung. Im Anschluss wurde er in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten entlassen. Er wird sich nun zukünftig in einem Strafverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung und Beleidigung verantworten müssen. Das Kommissariat 35 in Darmstadt ist mit dem Fall und den weiteren Ermittlungen betraut (Rufnummer 06151/9690).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell