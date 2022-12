POL-DADI: Zeugen und Geschädigter nach Verkehrsunfall gesucht

Biblis (ots) - In einen in der Lisztstraße abgestellten Transporter der Marke Opel drangen Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch (21.12.) ein. Die Täter entwendeten aus dem Fahrzeug anschließend Werkzeuge und Baumaschinen im Wert von knapp 4000 Euro. Hinweise bitte an das Kommissariat 42 der Polizei in Lampertheim unter der Rufnummer 06206/9440-0. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Südhessen Pressestelle ...

