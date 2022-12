POL-DA: Michelstadt: Nach Brand einer Schutzhütte/Kripo bittet um Hinweise

Bad König (ots) - Zwei Firmengebäude in der Brombachtaler Straße sowie in der Mümlingstraße gerieten in der Nacht zum Freitag (02.12.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang in die Gebäude und ließen anschließend auf ihrer Suche nach Wertgegenständen Bargeld mitgehen. Den ungebetenen Besucher gelang unerkannt die Flucht. ...

mehr