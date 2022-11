Büttelborn (ots) - Kriminelle brachen zwischen Dienstagabend (29.11.), 19.30 Uhr und Mittwochmorgen (30.11.), 7.45 Uhr, in eine Werkstatt im Opelring ein. Die Täter hebelten die Eingangstüre auf und öffneten in den Büroräumen einen Tresor. Anschließend flüchteten die Einbrecher unerkannt mit ihrer Beute. Was genau die Kriminellen erbeuten konnten, wird nun ...

mehr