Am Donnerstag, den 24.11.2022 gegen 13:25 Uhr kam es in Roßdorf an der Kreuzung Arheilger Weg / Industriestraße / Am Hühnerbusch zu einem Verkehrsunfall zwischen einem weißen Lkw und einem braunen Pkw Skoda. Am Lkw entstand ein Sachschaden von ca. 1500.- EUR, am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 3000.- EUR. Der 30-jährige Lkw-Fahrer aus Weiterstadt und die 44-jährige Pkw-Fahrerin aus Roßdorf machen unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang. Zeugen des Vorfalls, die zur Klärung des Sachverhalts beitragen können, werden daher gebeten, sich unter Tel.: 06154 / 6330 - 0 mit der Polizeistation in Ober-Ramstadt in Verbindung zu setzten. Berichterstatter: Maier, POK

