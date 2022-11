Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Dieb im Supermarkt

Angerempelt und bestohlen

Darmstadt (ots)

Ein 25-Jähriger ist am Freitag (4.11.) in einem Einkaufszentrum in der Heinrichstraße bestohlen worden. Gegen 23.40 Uhr war der junge Mann von einem noch unbekannten Jugendlichen im Verkaufsraum angerempelt worden. Danach bemerkte er, dass seine Geldbörse fehlte. Die Polizei in Darmstadt ermittelt nun wegen des Verdachtes des Diebstahls und sucht Zeugen, die den Jugendlichen möglicherweise beobachten konnten. Er wurde als etwa 14 bis 20 Jahre alt und circa 1,60 Meter bis 1,70 Meter groß beschrieben. Er trug eine auffallend "dicke Jacke" sowie eine Kappe auf dem Kopf. Er wurde zudem von einem gleich großen Altersgenossen begleitet, der ebenfalls eine Kappe auf dem Kopf trug und dunkel bekleidet gewesen sein soll. Mit der Geldbörse erbeute der noch unbekannte Dieb mehr als hundert Euro Bargeld. Alle sachdienlichen Hinweise werden an die Beamtinnen und Beamten unter der Rufnummer 06151/9690 erbeten.

