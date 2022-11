Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Höchst: Mehrfamilienhaus im Visier Krimineller

Wer kann Hinweise geben?

Höchst (ots)

Ein Mehrfamilienhaus in der Schwanenstraße geriet am Dienstag (1.11.) zwischen 15 und 16 Uhr in das Visier unbekannter Krimineller. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Hinweisgebern.

Ersten Ermittlungen zufolge gelangten die Unbekannten ins Innere des Hauses und machten sich im Anschluss an einer Wohnungstür zu schaffen. Hieraus erbeuteten die Kriminellen Bargeld und flüchteten im Anschluss unerkannt. Insgesamt werden die Schäden auf circa 200 Euro geschätzt.

Anwohner oder Zeugen, die in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Erbach unter der Rufnummer 06062/953-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell