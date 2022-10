Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Ober-Ramstadt/K133: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ober-Ramstadt (ots)

Am Samstag (29.10.) gegen 11.10 Uhr befuhr eine 58-Jährige Fahrzeugführerin aus Ober-Ramstadt mit ihrem PKW die K 133 von Wembach kommend, in Richtung Rohrbach. Aus ungeklärter Ursache kam die Fahrerin nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet in den dortigen Grünstreifen und überschlug sich mit ihrem PKW. Die Fahrzeugführerin wurde schwerverletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von ca. 10000 Euro. Da bei dem Unfall Betriebsstoffe ausliefen, wurde die Feuerwehr hinzugezogen.

Berichterstatter: Haas, PHK

