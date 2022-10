Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Darmstadt - Nach Verkehrsunfallflucht Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Bereits am Donnerstag, den 06.10.2022, hat ein Einwohner gegen 18:00 Uhr seinen grauen BMW Modell G21 in der Moosbergstraße am Fahrbahnrand abgestellt. Als er am Freitag, den 07.10.2022 gegen 07:00 Uhr damit zur Arbeit wollte, bemerkte er einen Schaden an der linken Seite der vorderen Stoßstange. Offenbar hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf bislang unbekannte Art und Weise und aus ungeklärten Gründen den grauen BMW beschädigt und flüchtete im Anschluss, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Schaden wird auf über 2800EUR geschätzt.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten konnten oder andere sachdienliche Hinweise geben könnten, werden gebeten, sich bei dem 2. Polizeirevier Darmstadt unter der Rufnummer 06151/ 969-0 zu melden.

Berichterstatter: Koch, PK-A

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell