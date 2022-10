POL-HP: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Biebesheim / Gernsheim (ots) - Durch das Aufhebeln eines Fensters drang ein Täter in der Nacht zum Donnerstag (13.10.) in die Büroräume einer Firma in der Justus-von-Liebig-Straße in Biebesheim ein und durchsuchte mehrere Büroschränke. Offenbar wurde nichts gestohlen. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. In der gleichen Nacht kam es in der Marie-Curie-Straße in Gernsheim zu einem weiteren Einbruch in eine ...

mehr