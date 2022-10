Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Katalysator abmontiert und gestohlen/Wer hat etwas bemerkt?

Raunheim (ots)

Ein grüner Mercedes, abgestellt in der Ringstraße, geriet in der Zeit zwischen Montagabend (10.10.) und Dienstagabend (11.10.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter montierten den Katalysator ab und machten sich mit der Beute auf und davon. Der verursachte Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich zu melden. Unter der Rufnummer 06142/696-0 nehmen die Beamtinnen und Beamten des Kommissariats 21/22 in Rüsselsheim alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell