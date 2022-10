POL-GG: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht zwischen 09.10.2022 und 10.10.2022 in Gernsheim.

Konrad-Adenauer-Ring 7, 64579 Gernsheim (ots) - Am 09.10.2022 zwischen 19 Uhr und 22:30 Uhr wurde mutmaßlich auf dem Parkplatz der Gesamtschule der JGS in 64579 Gernsheim ein schwarzer Audi A1 an dessen Fahrerseite an der Vorder-, sowie Hintertür beschädigt. Weiße Anhaftungen eines Fremdfahrzeugs sind erkennbar. ...

