Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Blauer BMW "HP-KK 702" gestohlen/Wer kann Hinweise geben?

Nachdem bislang Unbekannte einen blauen BMW "530d" entwendeten, sucht die Polizei nach Hinweisgebern.

In der Nacht zum Mittwoch (05.10.), zwischen 2.00 und 5.30 Uhr, machten sich Kriminelle an dem in der Römerstraße geparkten Wagen zu schaffen und flüchteten mit dem Auto anschließend unerkannt. Zum Zeitpunkt des Diebstahls befanden sich an dem BMW die Kennzeichen "HP-KK 702". Der Schaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro.

Zeugen oder Anwohner, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zum Standort des blauen BMW geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/7060 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell