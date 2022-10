Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Einbrecher steigen über Dach in Geschäft ein

Zahlreiche E-Bikes entwendet

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt?

Weiterstadt (ots)

Einbrecher haben in der Zeit zwischen Samstag (1.10.) und Dienstag (4.10.) ein Fahrradgeschäft in der Rudolf-Diesel-Straße heimgesucht und Beute gemacht. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter über das Dach des Geschäfts gewaltsam Zugang zu dem Verkaufsraum und entwendeten 23 E-Bikes. Der verursachte Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf eine sechsstellige Summe. Für den Abtransport ihrer Beute dürften die Kriminellen ein Transportfahrzeug verwendet haben. Das Kommissariat 21/22 von der Darmstädter Kriminalpolizei in Darmstadt ermittelt. Die Beamtinnen und Beamten suchen Zeugen und fragen: Wer hat im Tatzeitraum und in Tatortnähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten können? Unter der Rufnummer 06151/9690 werden alle sachdienlichen Hinweise entgegengenommen.

