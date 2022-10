Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Nord: Kabeltrommeln und Kupferkabel aus Lagerhalle gestohlen

Darmstadt (ots)

Einen Schaden von mehreren Tausend Euro haben noch unbekannte Täter bei dem Einbruch in eine Lagerhalle in der Staudinger Straße verursacht. Am Dienstagmorgen (4.10.) wurden ihre Spuren entdeckt und die Polizei alarmiert. Ersten Erkenntnissen zufolge reicht die Tatzeit bis zum Freitag (30.9.) zurück. Die Kriminellen verschafften sich über ein Tor Zugang der Halle und entwendeten daraus Kabeltrommeln und Kupferkabel. Aufgrund des Umfangs der Beute gehen die Ermittlerinnen und Ermittler davon aus, dass die Täter für den Abtransport ein Fahrzeug verwendet haben dürften. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten des Kommissariats 21/22 in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

