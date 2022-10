Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Wohnungseinbrecher machen Beute

Viernheim (ots)

Zweimal wurden bei der Polizei am Samstag (01.10.) Fälle von Wohnungseinbrüchen angezeigt. Während die Täter mit ihrem Aufbruchsversuch mittels Brechstange am Abend zwischen 17.45 und 20.00 Uhr an einem Eigenheim in der Adolf-Damaschke-Straße scheiterten, dort jedoch einen größeren Schaden anrichteten, wurde gegen 21.00 Uhr bemerkt, dass es Kriminellen gelang, über ein Fenster in ein Einfamilienhaus in der Eichendorffstraße einzudringen. Die ungebetenen Besucher ließen anschließend unter anderem Schmuck und Münzen mitgehen.

Die Polizei prüft einen Zusammenhang zwischen den Taten und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, um Kontaktaufnahme mit der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060).

