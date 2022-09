Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Gurt- und Handyverstöße geahndet

19 Fahrzeuge bei Kontrolle gestoppt

Weiterstadt (ots)

Streifen des 3. Polizeireviers haben am Mittwochmittag (21.09.) eine Verkehrskontrolle in der Riedbahnstraße durchgeführt. Zwischen 12.15 und 14 Uhr stoppten die Polizeibeamten insgesamt 19 Verkehrsteilnehmer und überprüften 20 Personen. Auf insgesamt neun Wagenlenker kommt aufgrund der Nutzung ihres Handys am Steuer ein Bußgeld sowie ein Punkt in Flensburg zu. Sechs Autofahrer waren zudem nicht angeschnallt und mussten ein Verwarngeld entrichten. Für einen 38-Jährigen bedeutete die Kontrolle das Ende seiner Fahrt, da er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Polizisten leiteten Strafanzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den Griesheimer ein und stellten seinen Fahrzeugschlüssel vorübergehend sicher.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell