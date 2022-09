Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim

Bischofsheim: Geschwindigkeitsmessungen und Gaststättenkontrollen

Rüsselsheim / Bischofsheim (ots)

Streifen der Polizeistationen Bischofsheim und Rüsselsheim haben in der Nacht zum Donnerstag (22.09.) Geschwindigkeitsmessungen und Gaststättenkontrollen in den beiden Städten durchgeführt. Zwischen 0.15 Uhr und 2.30 Uhr stoppten die Polizeikräfte im Rugbyring insgesamt 12 Verkehrsteilnehmer, die zu schnell unterwegs waren. Fünf Fahrer kamen mit einem Verwarngeld davon, auf sieben Ertappte kommt ein Bußgeld und Punkte in Flensburg zu. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Fahrzeugführer, der 83 km/h statt der erlaubten 50 km/h auf dem Tacho hatte.

Ein 42 Jahre alter Mann muss sich nach der Kontrolle zudem wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten. Den Polizisten händigte er einen gefälschten polnischen Führerschein aus, zudem ist die Haftpflichtversicherung seines Fahrzeugs seit Mai abgelaufen. Der Rüsselsheimer wurde vorläufig festgenommen und Anzeige erstattet.

Im Anschluss an die Kontrollstelle überprüften die Polizeikräfte vier Spielotheken in Rüsselsheim und Bischofsheim und kontrollierten hierbei insgesamt 25 anwesende Personen. Hierbei gab es nichts zu beanstanden.

