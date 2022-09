Groß-Rohrheim (ots) - Zwei Autos des Herstellers "BMW" rückten in der Nacht zum Mittwoch (21.9.) in das Visier unbekannter Krimineller. Die beiden weißen Wägen waren in der Friedrich-Ebert-Straße und in der Richard-Wagner-Straße abgestellt, als diese von den Kriminellen aufgesucht wurden. Im Anschluss gelangten sie unter Gewalteinwirkung in die Innenräume und ...

mehr