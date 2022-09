Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Seeheim-Jugenheim: Leuchtende Augen am Stand der Polizei

Schutzmänner vor Ort nehmen am Weltkindertag teil

Seeheim-Jugenheim (ots)

Rund 20 Vereine und Institutionen waren der Einladung der Gemeinde Seeheim-Jugenheim am Dienstag (20.9.) in das Christian -Stock-Stadion gefolgt und hatten mit rund 400 Kindern den "Weltkindertag" gefeiert. Am Stand der südhessischen Polizei trafen die leuchtenden Augen der Kleinen auf richtige Dienstfahrzeuge zum Anfassen und Bestaunen. Mit großer Freude beantworteten die beiden Schutzmänner vor Ort von Pfungstadt und Seeheim-Jugenheim, Polizeioberkommissar Michael Wagner und Polizeioberkommissar Andreas Stürmlinger die vielen Fragen der Kinder rundum den spannenden Polizeiberuf. Zum Abschluss durfte natürlich ein Erinnerungsfoto auf dem beliebten Polizeimotorrad nicht fehlen, auf dem jedes Kind Platz nehmen durfte.

