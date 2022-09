Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Vier Fahrzeuge bei Garagenbrand ausgebrannt

Pfungstadt (ots)

Am späten Dienstagabend (20.09.) meldeten Passanten um 22.30 Uhr über Notruf den Brand einer Garage in der Ludwig- Clemenz- Straße. Bei Eintreffen der Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei stand die Garage in Vollbrand, ein darin abgestellter PKW und drei Motorräder wurden komplett zerstört. Auch die Außenwand einer Garage auf dem Nachbargrundstück wurde in Mitleidenschaft gezogen. Personen kamen durch den Brand nicht zu Schaden. Die Nachlöscharbeiten dauern aktuell noch an, der entstandene Sachschaden wird auf 50.000.- Euro geschätzt. Hinweise auf die Brandursache liegen aktuell noch nicht vor, diesbezügliche Ermittlungen werden durch das zuständige Fachkommissariat aufgenommen.

