POL-DA: Pfungstadt/A67: Mehrere Unfälle halten Polizei auf Trab

Pfungstadt (ots) - Am frühen Nachmittag des 20.09.2022 ereignete sich in der Zieglerstraße in Pfungstadt ein Verkehrsunfall zwischen einer 14-Jährigen Fahrradfahrerin und einem 26-Jährigen Fahrzeugführer eines Klein-LKW. Die junge Radfahrerin befand sich zum Unfallzeitpunkt hinter dem Kleinlastkraftwagen, welcher in die Rügnerstraße einbiegen wollte. Hierbei fuhr die Radfahrerin aus noch bislang ungeklärter ...

