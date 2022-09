Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Scheibe von Gaststätte eingeschlagen

Räume nach Wertgegenständen durchsucht

Darmstadt (ots)

Auf die Räume einer Gaststätte "Am Fürstenbahnhof" hatten es Kriminelle offenbar in der Nacht zum Dienstag (19.-20.9.) abgesehen. Die Täter schlugen ein Fenster des Gebäudes ein, betraten die Räume und suchten nach Beute. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden sie nicht fündig und traten die Flucht an. Das Kommissariat 21/22 von der Darmstädter Kripo ermittelt in diesem Fall und nimmt Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

