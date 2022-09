Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden: Krimineller entwendet Schmuck aus Juweliergeschäft

Zeugenaufruf der Polizei

Mörfelden-Walldorf (ots)

Ein bislang unbekannter Mann betrat am Donnerstag (15.9.) gegen 15.30 Uhr ein Juweliergeschäft in der Bahnhofstraße und gab sich dort als potenzieller Kunde aus. Er ließ sich vom Verkäufer eine große Auswahl an Schmuck vorlegen. In einem unbeobachteten Moment entwendete er nach momentanem Kenntnisstand etwa 40 Schmuckstücke und flüchtete damit. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen ergebnislos. Nach derzeitigen Erkenntnissen beläuft sich der Wert der entwendeten Schmuckstücke auf mehrere Tausend Euro.

Der Täter soll etwa 1,80 Meter groß und zwischen 25 und 30 Jahre alt gewesen sein. Er hatte schwarzes Haar sowie einen schwarzen Vollbart. Zur Tatzeit trug er ein dunkles Shirt, eine dunkle Hose sowie eine dunkle Sonnenbrille.

Hinweise zum Täter und zum Verbleib des Schmuckes werden vom Kommissariat 41 in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142 / 696 - 0 entgegengenommen.

