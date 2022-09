Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Wertgegenstände aus Sporthalle entwendet

Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt?

Rüsselsheim (ots)

Auf der Suche nach Wertgegenständen gelangten Kriminelle am Mittwochabend (14.9.) zwischen 19.30 und 20 Uhr nach derzeitigen Erkenntnissen durch die geöffnete Eingangstüre in eine Sporthalle in der Ernst-Reuter-Straße. Dort brachen sie die Tür einer Umkleidekabine auf und entwendeten ein Handy und Geld eines 20-Jährigen sowie Bargeld eines 30-Jährigen. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Nach momentanem Kenntnisstand verursachten die Diebe einen Schaden von mehreren Hundert Euro.

Wenn Sie Verdächtiges wahrgenommen haben, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat 41 in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142 / 696 - 0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell