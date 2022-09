Darmstadt (ots) - Am Dienstag, den 09.August kam es gegen 20:10 Uhr im Bereich des Kopernikusplatzes zu einem Unfallgeschehen unter Beteiligung eines 73-jährigen Rollstuhlfahrers. Der Mann stürzte in einem Linienbus des öffentlichen Personenverkehrs und wurde in der Folge mit schweren Verletzungen in ein naheliegendes Krankenhaus eingeliefert. Zur Aufklärung des Unfallherganges sucht die Polizei Zeugen bzw. Mitfahrer ...

