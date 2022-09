POL-DA: Darmstadt: Polizei lädt zur Fahrradcodierung ein / Anmeldung erforderlich

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Polizei lädt zur Fahrradcodierung ein

Das 1. Polizeirevier in Darmstadt lädt am Donnerstag, den 22. September 2022, für die Zeit zwischen 10 und 16 Uhr, zu einer kostenlosen Fahrradcodierung auf dem dortigen Gelände in der Bismarckstraße 16 ein.

Zur Terminvereinbarung wenden Sie sich bitte von Montag bis Freitag zwischen 8 und 15 Uhr telefonisch an die 06151 / 969 - 41102 sowie - 41103.

Zur Codierung ist ein Eigentumsnachweis sowie ein Personaldokument erforderlich. Zudem wird gebeten, bei E-Bikes oder Pedelecs den Batterie-Schlüssel mitzubringen.

