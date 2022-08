POL-DA: Rüsselsheim: Grauer Peugeot 206 gestohlen (GG-TO 165)

Rüsselsheim (ots) - Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Feuerbachstraße geriet am Donnerstagabend (18.08.), gegen 17.50 Uhr, in das Visier von zwei Kriminellen. Die Täter hebelten die Eingangstür auf und entwendeten anschließend Schmuck, den sie auf ihrer Suche nach Wertgegenständen in den Räumlichkeiten fanden. Die beiden Tatverdächtigen wurden von ...

