Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Auseinandersetzung in Bar

Wer hat etwas gesehen?

Darmstadt (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (18.8.) kam es aus bislang unbekannten Gründen in einer Bar in der Bleichstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll der unbekannte Angreifer einen 22-Jährigen unter anderem mit einer Metallstange gegen den Kopf geschlagen haben. Anschließend sei er geflüchtet. Der 22 Jahre alte Mann wurde nach jetzigem Kenntnisstand leicht verletzt.

Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise zur Auseinandersetzung und zum Flüchtigen geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 969 - 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell