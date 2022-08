Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbrecher erbeuten Schmuck

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Am Donnerstagabend (18.8.) wurde der Polizei in Darmstadt ein Einbruch gemeldet, welcher sich bereits am vergangenen Samstag (13.8.) ereignet haben soll. Dabei sollen sich bislang unbekannte Kriminelle zwischen 21 und 22 Uhr Zutritt zu einer Wohnung in der Straße "Am Hopfengarten" verschafft haben. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind die Eindringlinge durch die Balkontüre ins Innere der Wohnung gelangt, durchsuchten die dortigen Räume und fanden verschiedene Schmuckstücke. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Nach bisherigen Erkenntnissen beläuft sich der Schaden auf circa 1.000 Euro.

Das Kommissariat 21/22 in Darmstadt ermittelt in der Sache und nimmt Hinweise zu den Tätern und zum Verbleib der Schmuckstücke unter der Telefonnummer 06151 969 - 0 entgegen.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei:

Besonders in den warmen Sommernächten und in unbemerkten Momenten stellen offene Türen und Fenster ein großes Risiko dar. Kriminelle nutzen solche Umstände aus, um sich unbemerkt in Wohnräume zu schleichen und diese nach herumliegenden Wertgegenständen und Bargeld zu durchsuchen. Gehen Sie daher auf Nummer sicher und verschließen Sie all Ihre Türen und Fenster, beziehungsweise sichern Sie diese, sobald Sie sie nicht mehr im Blick haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell