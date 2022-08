POL-DADI: B26 - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten und zwei leicht verletzten Personen

Ober-Ramstadt/Frankfurt (ots) - Die 44-Jährige, die seit Sonntag (14.8.) in Ober-Ramstadt vermisst wurde (wir haben berichtet), ist wieder da. Sie wurde heute Mittag (18.8.) wohlbehalten von Beamtinnen und Beamten der Bundespolizei am Flughafen in Frankfurt angetroffen. Die Fahndung wird somit beendet. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung bei der Suche ...

mehr