Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Wohnungseinbrecher erbeuten Schmuck

Rüsselsheim (ots)

Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Feuerbachstraße geriet am Donnerstagabend (18.08.), gegen 17.50 Uhr, in das Visier von zwei Kriminellen. Die Täter hebelten die Eingangstür auf und entwendeten anschließend Schmuck, den sie auf ihrer Suche nach Wertgegenständen in den Räumlichkeiten fanden.

Die beiden Tatverdächtigen wurden von Zeugen bei ihrer Flucht vom Tatort bemerkt. Es handelte sich hierbei um einen korpulenten Mann im Alter zwischen 30 und 40 Jahren. Er trug ein schwarzes Oberteil und eine weiße Hose. Er war in Begleitung einer Frau im etwa gleichen Alter. Beide Personen sollen laut Zeugen ein südeuropäisches Erscheinungsbild haben.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell