Bensheim (ots) - Einen 55 Jahre alten Autofahrer stoppten Beamte der Polizeistation Bensheim am Montagabend (15.08.), gegen 21.15 Uhr, in der Schwanheimer Straße. Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass der 55-Jährige unter Alkoholeinwirkung am Straßenverkehr teilnahm. Ein Atemalkoholtest zeigte anschließend rund 1,7 Promille an. Der Mann wurde daraufhin vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ...

