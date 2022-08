POL-DA: Riedstadt: Vermisste Jugendliche ist wieder da

Darmstadt (ots) - Zwischen Dienstagabend (9.8.) und Samstag (13.8.) entwendeten bislang unbekannte Täter den Katalysator von einem Ford in der Arheilger Straße. Die Kriminellen richteten nach bisherigen Erkenntnissen ein Schaden von über 1.000 EUR an. Hinweise zu den Tätern und dem Verbleib des Katalysators werden vom Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 969 - 0 entgegengenommen. Rückfragen ...

