Viernheim (ots) - Mehrere Brände hielten über das vergangenen Wochenende die Feuerwehr auf Trab. So brannte am Samstag (13.08.), gegen 18.00, direkt am Waldparkplatz an der Lorscher Straße eine circa 200 Quadratmeter große Waldfläche. Der Brand konnte durch die Einsatzkräfte rasch gelöscht werden. Am Sonntagmorgen (14.08.), gegen 6.20 Uhr, brannte dann im Bereich des Lampertheimer Wegs eine kleine Fläche von etwa ...

