Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Unfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht

Weiterstadt (ots)

Am Samstag, 30.07.22, gg. 17:40 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Kaufland in der Rudolf-Diesel-Straße in Weiterstadt ein blauer Ford Mondeo durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher fuhr weg, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise werden beim 3. Polizeirevier in Darmstadt-Arheilgen unter der Rufnummer 06151/969-41310 entgegengenommen.

