POL-DA: Bürstadt: Fahrrad sichergestellt-Eigentümer gesucht

Darmstadt-Eberstadt (ots) - Am Montagnachmittag (1.8.) stellte der Besitzer seinen roten Roller gegen 17.30 Uhr in der Thüringer Straße ab. Gegen 23 Uhr stellte er fest, dass sein Roller entwendet wurde. In dem Roller befanden sich auch sein Portemonnaie mit Ausweisdokumenten sowie Bargeld. An dem roten Roller der Marke Peugeot war das Versicherungskennzeichen "355 JAZ" angebracht. Der finanzielle Schaden wird momentan ...

