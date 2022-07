POL-ERB: Zeugen nach Unfall gesucht

Erbach (ots) - Am 29.07.22 gegen 13.55 Uhr ereignete sich in der Königsberger Str. in Erbach ein Unfall, bei dem der Fahrer eines Mountainbikes durch einen links vorbeifahrenden bzw. überholenden PKW leicht verletzt wurde. Der Mountainbiker musste im Krankenhaus Erbach behandelt werden. Der Fahrer des überholenden PKW beging Unfallflucht. Von dem flüchtigen Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um einen weißen ...

